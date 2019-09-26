Албон заявил, что не думает о сравнениях с Квятом

Бывший партнёр россиянина Даниила Квята по команде «Формулы-1» Toro Rosso Александр Албон, перешедший в Red Bull, заявил, что не сравнивает себя с бывшим напарником.

«Я, честно говоря, об этом не думаю и не сравниваю себя с Квятом. Каждый из нас сосредоточен на том, чтобы добиться максимума в имеющихся условиях. Я демонстрирую прогресс и обретаю уверенность», — цитирует Албона «Чемпионат».

В ближайший уикенд гонщики выступят на Гран-при России, которое пройдёт с 27 по 29 сентября в Сочи.

Ранее сообщалось, что Путин поддерживает идею переноса этапа «Формулы-1» Гран-при России в Санкт-Петербург.