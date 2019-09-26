СМИ: «Барселона» оштрафована на €300 за переговоры с Гризманном

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Федерация футбола Испании применила к «Барселоне» символический штраф за переговоры с форвардом Антуаном Гризманном.
СМИ: «Барселона» оштрафована на €300 за переговоры с Гризманном
  • © Mutsu Kawamori/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает Marca, «Барселона» оштрафована на €300 за действия клуба во время переговоров по трансферу нападающего Антуана Гризманна.

Представители «Атлетико», за который выступал француз, подали жалобу на каталонцев за то, что те вели переговоры с игроком весной 2019 года, когда его сумма отступных составляла €200 млн. Игрок был приобретён «Барселоной», после того как сумма компенсации за него уменьшилась до €120 млн.

Ранее в ФИФА одобрили ограничение выплат агентам и сокращение аренд.

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