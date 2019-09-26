Черчесов рассказал, кого считает лучшими вратарями в истории российского футбола

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал Рината Дасаева и Игоря Акинфеева лучшими российскими вратарями.
Черчесов рассказал, кого считает лучшими вратарями в истории российского футбола
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Когда я ещё жил в Северной Осетии, всё время говорили: «Дасаев, Дасаев». Потом рядом с ним оказался в «Спартаке», мы вместе играли и росли. В моём понимании он лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа. А так — Акинфеев доказывает свою состоятельность долгие годы», — цитирует ТАСС главного тренера сборной России, во время карьеры игрока выступавшего на позиции голкипера.

Станислав Черчесов и Ринат Дасаев вместе выступали за московский «Спартак» с 1984 по 1987 год.

Ранее сообщалось, как Головин провёл свой лучший матч за «Монако».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить