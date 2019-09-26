Черчесов рассказал, кого считает лучшими вратарями в истории российского футбола

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал Рината Дасаева и Игоря Акинфеева лучшими российскими вратарями.

«Когда я ещё жил в Северной Осетии, всё время говорили: «Дасаев, Дасаев». Потом рядом с ним оказался в «Спартаке», мы вместе играли и росли. В моём понимании он лучший вратарь, хотя любовь может быть слепа. А так — Акинфеев доказывает свою состоятельность долгие годы», — цитирует ТАСС главного тренера сборной России, во время карьеры игрока выступавшего на позиции голкипера.

Станислав Черчесов и Ринат Дасаев вместе выступали за московский «Спартак» с 1984 по 1987 год.

Ранее сообщалось, как Головин провёл свой лучший матч за «Монако».