Австралиец Деннис выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту

Австралийский спортсмен Роан Деннис одержал победу в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Великобритании.

Деннис, победивший на ЧМ в данной дисциплине и в 2018 году, преодолел дистанцию в 54 километра за 1 час 5 минут и 5 секунд.

Второй результат, проиграв Роану более минуты, показал бельгиец Ремко Эвенепул. Представитель Италии Филиппо Ганна с отставанием в 1 минуту и 55 секунд стал третьим.

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