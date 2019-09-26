Австралиец Деннис выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту

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Австралийский спортсмен Роан Деннис одержал победу в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который проходит в Великобритании.
Австралиец Деннис выиграл гонку с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту
  • © Panoramic/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

Деннис, победивший на ЧМ в данной дисциплине и в 2018 году, преодолел дистанцию в 54 километра за 1 час 5 минут и 5 секунд.

Второй результат, проиграв Роану более минуты, показал бельгиец Ремко Эвенепул. Представитель Италии Филиппо Ганна с отставанием в 1 минуту и 55 секунд стал третьим.

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