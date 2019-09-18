Испанский велогонщик сделал своей девушке предложение во время этапа «Вуэльты»
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Во время гонки испанец подъехал к машине команды, в которой сидела девушка, достал коробку с кольцом и сделал ей предложение. Возлюбленная Эскеры ответила согласием.
📽️ ¡Ha dicho sí! / She said yes! 💍— La Vuelta (@lavuelta) September 15, 2019
😍 @Jesusezquerra#LaVuelta19pic.twitter.com/fxc3tqDab6
Победителем «Вуэльты» стал словенец Примож Роглич, для которого этот успех стал первым в карьере на этапах Гранд-тура.
Ранее сообщалось, что Нибали пропустит ЧМ по велоспорту на шоссе.