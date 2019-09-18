Испанский велогонщик сделал своей девушке предложение во время этапа «Вуэльты»

Велогонщик Хуан Эскера из команды Burgos BH сделал предложение своей девушке во время 21-го этапа шоссейной многодневки «Вуэльта».

Во время гонки испанец подъехал к машине команды, в которой сидела девушка, достал коробку с кольцом и сделал ей предложение. Возлюбленная Эскеры ответила согласием.

Победителем «Вуэльты» стал словенец Примож Роглич, для которого этот успех стал первым в карьере на этапах Гранд-тура.

Ранее сообщалось, что Нибали пропустит ЧМ по велоспорту на шоссе.