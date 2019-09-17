Нибали пропустит ЧМ по велоспорту на шоссе
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«Итальянская форма для меня священна, но я должен проявить уважение. У меня не лучшая форма, поэтому я не хочу занимать чьё-то место», — приводит слова Нибали La Gazzetta dello Sport.
34-летний итальянец в нынешнем сезоне занял второе место на «Джиро д'Италия», 39-е на «Тур де Франс», а «Вуэльту» он пропустил.
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдёт с 22 по 29 сентября в Йоркшире.
Ранее сообщалось, что победитель «Тур де Франс» 2019 года Эган Берналь пропустит ЧМ по велоспорту.