Нибали пропустит ЧМ по велоспорту на шоссе

Итальянец Винченцо Нибали не выступит на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который пройдёт в британском Йоркшире.

«Итальянская форма для меня священна, но я должен проявить уважение. У меня не лучшая форма, поэтому я не хочу занимать чьё-то место», — приводит слова Нибали La Gazzetta dello Sport.

34-летний итальянец в нынешнем сезоне занял второе место на «Джиро д'Италия», 39-е на «Тур де Франс», а «Вуэльту» он пропустил.

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдёт с 22 по 29 сентября в Йоркшире.

Ранее сообщалось, что победитель «Тур де Франс» 2019 года Эган Берналь пропустит ЧМ по велоспорту.