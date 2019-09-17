Победитель «Тур де Франс» 2019 года Берналь пропустит ЧМ по велоспорту

Колумбиец Эган Берналь не выступит на чемпионате мира по велоспорту на шоссе, который пройдёт в британском Йоркшире.

Как сообщает пресс-служба Федерации велоспорта Колумбии, место Берналя в национальной команде займёт Карлос Бетанкур.

Причины, из-за которых 22-летний колумбиец отказался выступать на мировом первенстве, не уточняются.

В 2019 году Берналь стал победителем «Тур де Франс», а также многодневок «Париж — Ницца» и «Тур Швейцарии».

Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдёт с 22 по 29 сентября в британском Йоркшире.

Ранее сообщалось, что Примож Роглич стал победителем велогонки «Вуэльта».