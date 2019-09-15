Словенец Роглич стал победителем велогонки «Вуэльта»

Примож Роглич из команды Jumbo-Visma стал победителем многодневной шоссейной велогонки «Вуэльта».

Состоялся заключительный, 21-й этап велогонки «Вуэльта». Победу одержал голландец Фабио Якобсен (Deceuninck — Quick Step), который преодолел 106,6 км за 2:48:20.

В общем зачёте гонки лидерство сохранил словенец Примож Роглич. Суммарное время, за которое велогонщик преодолел 3290,7 км, составило 83:07:31. Словенец также стал победителем очковой классификации. Для Роглича это дебютная победа на гонке Гранд-тура, куда входят «Вуэльта», «Тур де Франс» и «Джиро д'Италия».

Лучшим среди россиян стал Павел Кочетков. Велогонщик команды Katusha-Alpecin занял 98-е место в общем зачёте.

Ранее сообщалось, что словенский велогонщик Тадей Погачар победил на 20-м этапе «Вуэльты».