Сформированы все пары 1/8 финала Кубка России по футболу

По результатам матчей 1/16 финала Кубка России по футболу, которые состоялись 25 сентября 2019 года, были сформированы все пары 1/8 финала турнира.

В следующем раунде соревнований между собой встретятся:

«Балтика» — «Торпедо»;

«Оренбург» — «Химки»;

«Нижний Новгород» — «Шинник»;

«Арсенал» — «Урал»;

ЦСКА — «Уфа»;

«Спартак» — «Ростов»;

«Зенит» — «Томь»;

«Ахмат» — «Луч».

Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу будут сыграны 30 и 31 октября 2019 года. Хозяева матчей будут определены при помощи жеребьёвки.

Ранее сообщалось, что «Балтика» выбила «Локомотив» из розыгрыша Кубка России по футболу.