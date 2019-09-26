Сформированы все пары 1/8 финала Кубка России по футболу
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В следующем раунде соревнований между собой встретятся:
«Балтика» — «Торпедо»;
«Оренбург» — «Химки»;
«Нижний Новгород» — «Шинник»;
«Арсенал» — «Урал»;
ЦСКА — «Уфа»;
«Спартак» — «Ростов»;
«Зенит» — «Томь»;
«Ахмат» — «Луч».
Матчи 1/8 финала Кубка России по футболу будут сыграны 30 и 31 октября 2019 года. Хозяева матчей будут определены при помощи жеребьёвки.
Ранее сообщалось, что «Балтика» выбила «Локомотив» из розыгрыша Кубка России по футболу.