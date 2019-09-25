Пожарные облили водой фанатов «Факела» при температуре +6 ºC

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Пожарные облили водой болельщиков воронежского «Факела» при температуре +6 ºC во время матча 1/16 финала Кубка России с тульским «Арсеналом».
Пожарные облили водой фанатов «Факела» при температуре +6 ºC
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  • © pfcfakel

Видео инцидента опубликовал «Чемпионат».

Сама встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Арсенала».

Ранее сообщалось, что «Урал» и «Арсенал» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу.

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