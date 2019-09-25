Пожарные облили водой фанатов «Факела» при температуре +6 ºC
Пожарные облили водой болельщиков воронежского «Факела» при температуре +6 ºC во время матча 1/16 финала Кубка России с тульским «Арсеналом».
- vk.com
- © pfcfakel
Видео инцидента опубликовал «Чемпионат».
Сама встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу «Арсенала».
Ранее сообщалось, что «Урал» и «Арсенал» вышли в 1/8 финала Кубка России по футболу.
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