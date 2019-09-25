Колосков отреагировал на решение ФИФА по ограничению агентских выплат

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил надежду, что новые правила Международной федерации футбола (ФИФА) снизят уровень влияния агентов.

«Агентов никто и никак не регулирует. Непонятные бонусы, выплаты. Рычагов и инструментов для отслеживания их деятельности на данный момент нет. Раньше агенты были обязаны официально регистрироваться в ФИФА, после чего полномочия по работе с ними были переданы в национальные федерации. Вот только на местах никто не отслеживает, кто, как и, главное, за сколько работает», — сказал Колосков в интервью RT.

Ранее Колосков ответил, как новые ограничения ФИФА по аренде игроков повлияют на РПЛ.