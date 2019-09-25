Колосков отреагировал на решение ФИФА по ограничению агентских выплат

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил надежду, что новые правила Международной федерации футбола (ФИФА) снизят уровень влияния агентов.
Колосков отреагировал на решение ФИФА по ограничению агентских выплат
  • © OZAN KOSE / AFP

«Агентов никто и никак не регулирует. Непонятные бонусы, выплаты. Рычагов и инструментов для отслеживания их деятельности на данный момент нет. Раньше агенты были обязаны официально регистрироваться в ФИФА, после чего полномочия по работе с ними были переданы в национальные федерации. Вот только на местах никто не отслеживает, кто, как и, главное, за сколько работает», — сказал Колосков в интервью RT.

Ранее Колосков ответил, как новые ограничения ФИФА по аренде игроков повлияют на РПЛ.

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