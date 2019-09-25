Колосков ответил, как новые ограничения ФИФА по аренде игроков повлияют на РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что новые правила по лимиту на аренду игроков в меньшей степени затронут клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У нас эту опцию чаще используют на внутреннем рынке из-за удобной системы взаимных расчётов. Один из немногих примеров — это история с Николой Влашичем и ЦСКА, который пришёл в аренду и только после того, как проникся нашим чемпионатом, изъявил желание остаться. Но это исключение из правил, в целом на нас это нововведение отрицательно точно не повлияет», — сказал Колосков в интервью RT.

Ранее Колосков назвал правильным решение ФИФА ограничить аренды игроков.