Колосков ответил, как новые ограничения ФИФА по аренде игроков повлияют на РПЛ

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что новые правила по лимиту на аренду игроков в меньшей степени затронут клубы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Колосков ответил, как новые ограничения ФИФА по аренде игроков повлияют на РПЛ
  • Вячеслав Колосков
  • РИА Новости

«У нас эту опцию чаще используют на внутреннем рынке из-за удобной системы взаимных расчётов. Один из немногих примеров — это история с Николой Влашичем и ЦСКА, который пришёл в аренду и только после того, как проникся нашим чемпионатом, изъявил желание остаться. Но это исключение из правил, в целом на нас это нововведение отрицательно точно не повлияет», — сказал Колосков в интервью RT. 

Ранее Колосков назвал правильным решение ФИФА ограничить аренды игроков.

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