Тренер «Спартака» объяснил, почему Шюррле не играл с КАМАЗом
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему полузащитник команды Андре Шюррле не вышел на поле в матче 1/16 финала Кубка России по футболу с КАМАЗом из Набережных Челнов.
- РИА Новости
«Шюррле приболел. Мы решили дать ему паузу», — цитирует Кононова Sport24.
«Спартак» на выезде обыграл КАМАЗ со счётом 1:0.
Ранее Кононов отказался комментировать ситуацию с лайком Цорна.
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