Тренер «Спартака» объяснил, почему Шюррле не играл с КАМАЗом

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему полузащитник команды Андре Шюррле не вышел на поле в матче 1/16 финала Кубка России по футболу с КАМАЗом из Набережных Челнов.

РИА Новости

«Шюррле приболел. Мы решили дать ему паузу», — цитирует Кононова Sport24. «Спартак» на выезде обыграл КАМАЗ со счётом 1:0. Ранее Кононов отказался комментировать ситуацию с лайком Цорна.