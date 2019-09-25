Тренер «Спартака» объяснил, почему Шюррле не играл с КАМАЗом

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов объяснил, почему полузащитник команды Андре Шюррле не вышел на поле в матче 1/16 финала Кубка России по футболу с КАМАЗом из Набережных Челнов.
Тренер «Спартака» объяснил, почему Шюррле не играл с КАМАЗом
  • РИА Новости

«Шюррле приболел. Мы решили дать ему паузу», — цитирует Кононова Sport24.

«Спартак» на выезде обыграл КАМАЗ со счётом 1:0.

Ранее Кононов отказался комментировать ситуацию с лайком Цорна.

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