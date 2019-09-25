Кононов отказался комментировать ситуацию с лайком Цорна

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Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов ответил на вопрос о лайке под шуткой о нём в социальных сетях, который поставил генеральный директор красно-белых Томас Цорн.
Кононов отказался комментировать ситуацию с лайком Цорна
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Не комментирую ситуацию с лайком Томаса Цорна под комментарием. Безусловно, чувствую поддержку руководства клуба», — цитирует Кононова «Чемпионат».

Напомним, что до этого Цорн оценил лайком комментарий в Instagram «Кличко нервно курит в сторонке» под видео, на котором Кононов произносит мотивационную речь. После Цорн убрал лайк.

Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. После десяти туров «Спартак» занимает седьмую строчку в таблице РПЛ, набрав 14 очков. 

Ранее дубль Эсекьеля Понсе принёс «Спартаку» победу над КАМАЗом в 1/16 финала КР.

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