Футболист ЦСКА Магнуссон: «Алания» достойна выступать в более сильной лиге

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Защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон поделился эмоциями после победы над владикавказской «Аланией» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу (3:1).
Футболист ЦСКА Магнуссон: «Алания» достойна выступать в более сильной лиге
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Матч для нас странным получился. Атмосфера — да, шикарная. И нам приятно играть при полных трибунах, и самим болельщикам понравилось. Было интересно побывать на старом стадионе», — цитирует игрока Sport24.

По его словам, его расстроило только качество газона на стадионе во Владикавказе. Он также высказался об игре «Алании».

«Они могут играть в футбол — это точно. Жёстко, но в атаку. Думаю, они достойны играть в лиге сильнее», — сказал Магнуссон.

Ранее ЦСКА обыграл «Аланию» и вышел в 1/8 финала Кубка России.

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