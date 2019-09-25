Семак считает, что у «Зенита» и «Енисея» были равные шансы на победу

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над красноярским «Енисеем» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу (2:1).

«Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч. Силы и шансы были абсолютно равны. Мы играли в гостях, «Енисей» был предельно мотивирован», — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».

Он объяснил, что ряд ведущих игроков сине-бело-голубых не вышли на поле, так как тренерский штаб решил дать им отдохнуть. При этом тренер отметил, что у некоторых футболистов травмы. Наставник также считает, что его подопечные скованно действовали в первом тайме, но во второй половине игры «Зенит» был острее соперника.

«В первом тайме тоже создавали моменты, но вместо этого пропустили. Гол, конечно, красивый, но во многом случайный, и сложно кого-то в нём винить. Победили в сложном матче, будем готовиться дальше», — сказал Семак.

Ранее «Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в 1/16 финала КР по футболу.