Семак считает, что у «Зенита» и «Енисея» были равные шансы на победу
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- РИА Новости
«Кубковая игра, говорили, что будет очень сложный матч. Силы и шансы были абсолютно равны. Мы играли в гостях, «Енисей» был предельно мотивирован», — цитирует специалиста официальный сайт «Зенита».
Он объяснил, что ряд ведущих игроков сине-бело-голубых не вышли на поле, так как тренерский штаб решил дать им отдохнуть. При этом тренер отметил, что у некоторых футболистов травмы. Наставник также считает, что его подопечные скованно действовали в первом тайме, но во второй половине игры «Зенит» был острее соперника.
«В первом тайме тоже создавали моменты, но вместо этого пропустили. Гол, конечно, красивый, но во многом случайный, и сложно кого-то в нём винить. Победили в сложном матче, будем готовиться дальше», — сказал Семак.
Ранее «Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в 1/16 финала КР по футболу.