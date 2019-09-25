«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в 1/16 финала КР по футболу

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Петербургский «Зенит» обыграл красноярский «Енисей» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.
«Зенит» одержал волевую победу над «Енисеем» в 1/16 финала КР по футболу
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Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Центральный» и завершилась в пользу гостей — 2:1.

На 14-й минуте игрок хозяев Константин Савичев вывел свою команду вперёд. На 58-й Алексей Сутормин сравнял счёт, отличившись с пенальти, а через пять минут Роберт Мак принёс победу сине-бело-голубым.

«Зенит» вышел в 1/8 финала Кубка России, где сыграет с томской «Томью».

Ранее «Томь» разгромила «Тамбов» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу.

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