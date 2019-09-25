Барцальи назначен помощником главного тренера «Ювентуса»

Бывший защитник туринского «Ювентуса» Андреа Барцальи назначен ассистентом главного тренера команды Маурицио Сарри.

Об этом сообщает официальный сайт итальянского футбольного клуба.

Барцальи завершил карьеру по окончании прошлого сезона. Он выступал за «Ювентус» с 2011 года. В составе «бьянконери» он восемь раз выигрывал чемпионат Италии, а также по четыре раза становился победителем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» Миралем Пьянич подвергся расистским оскорблениям в матче с «Брешией».