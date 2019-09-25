Барцальи назначен помощником главного тренера «Ювентуса»
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Об этом сообщает официальный сайт итальянского футбольного клуба.
Барцальи завершил карьеру по окончании прошлого сезона. Он выступал за «Ювентус» с 2011 года. В составе «бьянконери» он восемь раз выигрывал чемпионат Италии, а также по четыре раза становился победителем Кубка и Суперкубка страны.
Ранее сообщалось, что футболист «Ювентуса» Миралем Пьянич подвергся расистским оскорблениям в матче с «Брешией».