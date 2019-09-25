СМИ: Футболист «Ювентуса» Пьянич подвергся расистским оскорблениям в матче с «Брешией»

В поединке пятого тура итальянской Серии А в адрес боснийского полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича звучали расистские оскорбления с трибун.

Как сообщает Corriere dello Sport, ряд фанатов «Брешии» называли Пьянича «цыганским дерьмом». При этом полузащитник забил решающий гол в матче, который завершился со счётом 2:1.

За последнее время в Италии произошёл ряд случаев, связанных с расизмом. В частности, пострадавшими были Ромелу Лукаку из «Интера» и Дальберт из «Фиорентины».

Ранее глава НОК Италии назвал симуляции в футболе большей проблемой, чем расизм.