СМИ: Футболист «Ювентуса» Пьянич подвергся расистским оскорблениям в матче с «Брешией»
- © Maurizio Borsari/AFLO
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Как сообщает Corriere dello Sport, ряд фанатов «Брешии» называли Пьянича «цыганским дерьмом». При этом полузащитник забил решающий гол в матче, который завершился со счётом 2:1.
За последнее время в Италии произошёл ряд случаев, связанных с расизмом. В частности, пострадавшими были Ромелу Лукаку из «Интера» и Дальберт из «Фиорентины».
Ранее глава НОК Италии назвал симуляции в футболе большей проблемой, чем расизм.