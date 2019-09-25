Глава НОК Италии считает симуляции в футболе большей проблемой, чем расизм

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Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго заявил, что симуляции в футболе являются большей проблемой, чем проявления расизма.
Глава НОК Италии считает симуляции в футболе большей проблемой, чем расизм
  • Pixabay

«Болельщики, которые издеваются над темнокожими игроками, неправы, это неправильная ситуация. Но ещё более неправильно, когда футболист, зарабатывающий €3 млн, картинно падает в штрафной соперника, а потом с радостью бьёт пенальти», — цитирует Малаго Football Italia.

С начала сезона в чемпионате Италии случился ряд расистских скандалов. В частности, оскорблениям подверглись форвард «Интера» Ромелу Лукаку и защитник «Фиорентины» Дальберт.

Ранее футболист «Ромы» призвал сажать в тюрьму за расизм.

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