Футболист «Ромы» призвал сажать в тюрьму за расизм

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Форвард римской «Ромы» Джастин Клюйверт считает, что за проявление расизма должна наступать уголовная ответственность.
Футболист «Ромы» призвал сажать в тюрьму за расизм
  • © Agn Foto/ZUMAPRESS.com
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«Людей, которые оставляют расистские комментарии в соцсетях, возможно, надо сажать в тюрьму. Это должно прекратиться. Я не знаю, как справиться с этой ситуацией. Надо убрать анонимность в соцсетях, чтобы стало понятно, кто пишет то или иное сообщение. Надеюсь, так и произойдёт», — приводит слова Клюйверта Sky Sports.

В итальянском футболе произошло несколько скандалов, связанных с проявлением расизма на трибунах. В частности, пострадавшими оказались нападающий «Интера» Ромелу Лукаку и защитник «Фиорентины» Дальберт.

Ранее были названы события дня в европейском футболе.

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