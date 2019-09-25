В Японии разгорелся скандал из-за шутки над теннисисткой Осакой
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Выступление комедиантов вызвало бурю возмущений в соцсетях и обвинения в расизме.
«Мы искренне извиняемся за причинённый дискомфорт этому человеку. Нам надо было подумать об этом, прежде чем делать ремарки, обидевшие такое большое количество людей. Больше такое не повторится», — говорится в заявлении A Masso, которое опубликовал The Independent.
Отец Наоми Осаки является уроженцем Гаити, а мать — японкой. В настоящее время экс первая ракетка мира занимает четвёртое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.
Ранее сообщалось, что Гаспарян проиграла Ковинич во втором круге турнира WTA в Ташкенте.