В Японии разгорелся скандал из-за шутки над теннисисткой Осакой

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Японский комедийный дуэт A Masso извинился за шутку над теннисисткой Наоми Осакой. По мнению юмористов, она «выглядит слишком загорелой» и «ей необходим отбеливатель».
В Японии разгорелся скандал из-за шутки над теннисисткой Осакой
  • © Yoshio Tsunoda/AFLO
  • globallookpress.com

Выступление комедиантов вызвало бурю возмущений в соцсетях и обвинения в расизме.

«Мы искренне извиняемся за причинённый дискомфорт этому человеку. Нам надо было подумать об этом, прежде чем делать ремарки, обидевшие такое большое количество людей. Больше такое не повторится», — говорится в заявлении A Masso, которое опубликовал The Independent.

Отец Наоми Осаки является уроженцем Гаити, а мать — японкой. В настоящее время экс первая ракетка мира занимает четвёртое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Ранее сообщалось, что Гаспарян проиграла Ковинич во втором круге турнира WTA в Ташкенте.

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