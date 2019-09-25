Пике винит большое количество предсезонных турне в плохом старте «Барселоны» в Примере

Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что большое количество переездов во время предсезонной подготовки помешало команде должным образом подготовиться к сезону.

«Предсезонка не помогла нам удачно стартовать в чемпионате Испании. Мы много путешествовали и проводили мало тренировок. Многие могли заметить, что мы выглядим разобщенно, нет общего ритма и согласованности. Отсутствие Месси не может быть оправданием. У нас в команде достаточно футболистов высокого уровня, которые могли бы заменить его», — цитирует Пике As.

После стартовых шести туров «Барселона» идёт на четвёртом месте в турнирной таблице Примеры, имея десять очков.

Ранее Вальверде заявил, что Месси имеет проблемы с бедром.