Вальверде заявил, что Месси имеет проблемы с бедром
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«Месси почувствовал дискомфорт в приводящей мышце бедра. Мы решили заменить его, надо подождать до завтра. Победа — это всегда движение вперёд. Было время, когда у нас были не лучшие результаты без Месси», — цитирует Вальверде El Chiringuito TV.
Из-за травмы аргентинский форвард «Барселоны» пропустил старт чемпионата. Месси принял участие лишь в двух матчах чемпионата Испании, отметившись одной результативной передачей. В матче с «Вильярреалом» футболист был заменён в перерыве игры.
Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Вильярреал» в шестом туре Примеры.