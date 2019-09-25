Мостовой заявил, что «Спартаку» надо разогнать полкоманды в случае поражения КАМАЗу

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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 1/16 финала Кубка России между красно-белыми и КАМАЗом из Набережных Челнов.
Мостовой заявил, что «Спартаку» надо разогнать полкоманды в случае поражения КАМАЗу
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«Спартаку» сейчас надо побеждать в каждой игре. Красно-белые просто обязаны обыгрывать любую команду. Неважно, из какой она лиги: хоть ПФЛ, хоть МФЛ, хоть КХЛ. Если «Спартак» не выиграет у КАМАЗа, то нужно будет половину команды распустить сразу после окончания матча», — цитирует Мостового «Известия».

Матч 1/16 финала Кубка России КАМАЗ — «Спартак» состоится в Набережных Челнах 25 сентября. Время начала встречи — 18:30 мск.

Ранее Уткин заявил, что приход Парфёнова в «Спартак» увеличит давление на команду.

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