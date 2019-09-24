Уткин считает, что приход Парфёнова в «Спартак» увеличит давление на команду
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«Назначение Дмитрия Парфёнова главным тренером «Спартака» немыслимо, потому что он украинец. Это умножает автоматически примерно на десять давление на команду при любой неудаче. И примерно на 25 повышает градус возможных оскорблений и целевого троллинга в сети со стороны фанатов других команд», — написал Уткин в Telegram.
Дмитрий Парфёнов является уроженцем Одессы. В качестве футболиста он выступал на позиции защитника и играл за «Спартак» с 1998 по 2005 год.
Ранее сообщалось, что Кононов будет уволен из «Спартака» в случае поражения от КАМАЗа в Кубке России.