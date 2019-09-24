Уткин считает, что приход Парфёнова в «Спартак» увеличит давление на команду

Известный журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением относительно возможного назначения главного тренера «Урала» Дмитрия Парфёнова на должность наставника «Спартака».

«Назначение Дмитрия Парфёнова главным тренером «Спартака» немыслимо, потому что он украинец. Это умножает автоматически примерно на десять давление на команду при любой неудаче. И примерно на 25 повышает градус возможных оскорблений и целевого троллинга в сети со стороны фанатов других команд», — написал Уткин в Telegram.

Дмитрий Парфёнов является уроженцем Одессы. В качестве футболиста он выступал на позиции защитника и играл за «Спартак» с 1998 по 2005 год.

Ранее сообщалось, что Кононов будет уволен из «Спартака» в случае поражения от КАМАЗа в Кубке России.