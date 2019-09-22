СМИ: Кононов будет уволен из «Спартака» в случае поражения от КАМАЗа в Кубке России

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов будет отправлен в отставку, если команда проиграет в матче 1/16 финала Кубка России по футболу с КАМАЗом из Набережных Челнов.
СМИ: Кононов будет уволен из «Спартака» в случае поражения от КАМАЗа в Кубке России
  • © spartak.com

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», владелец клуба Леонид Федун остался очень недоволен игрой красно-белых в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (0:1).

После этого Федун встретился с Кононовым и сказал, что тот должен быть готов к любым решениям в случае неудачи.

До этого Федун и генеральный директор клуба Томас Цорн заявляли, что специалист проработает минимум до декабря, но сейчас негативный фон вокруг команды дошёл до критической отметки.

Отмечается, что претендентом на пост наставника является главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов.

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин подверг критике действия бол-боев на матче «Уфа» — «Спартак».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить