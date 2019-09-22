СМИ: Кононов будет уволен из «Спартака» в случае поражения от КАМАЗа в Кубке России

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов будет отправлен в отставку, если команда проиграет в матче 1/16 финала Кубка России по футболу с КАМАЗом из Набережных Челнов.

Как сообщает «Рейтинг букмекеров», владелец клуба Леонид Федун остался очень недоволен игрой красно-белых в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (0:1).

После этого Федун встретился с Кононовым и сказал, что тот должен быть готов к любым решениям в случае неудачи.

До этого Федун и генеральный директор клуба Томас Цорн заявляли, что специалист проработает минимум до декабря, но сейчас негативный фон вокруг команды дошёл до критической отметки.

Отмечается, что претендентом на пост наставника является главный тренер «Урала» Дмитрий Парфёнов.

Ранее комментатор Дмитрий Шнякин подверг критике действия бол-боев на матче «Уфа» — «Спартак».