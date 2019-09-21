Шнякин подверг критике действия бол-боев на матче «Уфа» — «Спартак»

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Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин высказался о действиях бол-боев на матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Уфой» и московским «Спартаком».
Шнякин подверг критике действия бол-боев на матче «Уфа» — «Спартак»
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«Поведение уфимских бол-боев на игре со «Спартаком» — это, конечно, печаль. Понятно, «маленькие хитрости», «помочь своим». Но учить подобному детей — а я уверен, что в таких случаях есть «установка», — это путь в никуда», — написал Шнякин в своём Facebook.

По его мнению, после подобных ситуаций дети, когда станут взрослыми спортсменами, могут решиться на более масштабный обман.

«Уфа» на своём поле обыграла «Спартак» со счётом 1:0.

Ранее защитник «Уфы» Алексей Никитин заявил, что его команда не позволила хавбеку «Спартака» Андре Шюррле показать свои лучшие качества.

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