Никитин заявил, что «Уфа» не позволила Шюррле показать свои лучшие качества

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Защитник «Уфы» Алексей Никитин оценил игру полузащитника московского «Спартака» Андре Шюррле после победного матча десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Никитин заявил, что «Уфа» не позволила Шюррле показать свои лучшие качества
  • © Dmitry Golubovich
  • globallookpress.com

«Ну что Шюррле показал? Когда игрок не может показать свои лучшие качества, тут ничего не поможет. Если Шюррле умеет распоряжаться мячом и открываться в нужные зоны, то если мы не даём ему принимать мяч, как он их (удары. — RT) будет реализовывать?» — сказал Никитин на YouTube-канале уфимского клуба.

Он также подчеркнул, что можно справиться с любым футболистом, если грамотно против него действовать.

«Уфа» на своём поле обыграла «Спартак» со счётом 1:0.

Ранее экс-футболист красно-белых Александр Мостовой заявил, что Олегу Кононову пора уйти с поста главного тренера «Спартака».

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