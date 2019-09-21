Никитин заявил, что «Уфа» не позволила Шюррле показать свои лучшие качества
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«Ну что Шюррле показал? Когда игрок не может показать свои лучшие качества, тут ничего не поможет. Если Шюррле умеет распоряжаться мячом и открываться в нужные зоны, то если мы не даём ему принимать мяч, как он их (удары. — RT) будет реализовывать?» — сказал Никитин на YouTube-канале уфимского клуба.
Он также подчеркнул, что можно справиться с любым футболистом, если грамотно против него действовать.
«Уфа» на своём поле обыграла «Спартак» со счётом 1:0.
Ранее экс-футболист красно-белых Александр Мостовой заявил, что Олегу Кононову пора уйти с поста главного тренера «Спартака».