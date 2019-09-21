Мостовой считает, что Кононову пора уйти с поста главного тренера «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал поражение команды от «Уфы» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Мне кажется, и главному тренеру, и руководству пора признать, что не получилось. Сами по себе три поражения подряд не приговор. Игры нет — вот беда», — написал эксперт в своём Instagram.

Он также отметил, что «Спартак» является не первой командой, проигравшей в Уфе. Тем не менее он подчеркнул, что красно-белые практически не создавали моментов.

«Десять месяцев прошло — прогресса ноль», — резюмировал Мостовой.

«Спартак» на выезде уступил «Уфе» со счётом 0:1.

Подопечные Олега Кононова занимают седьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея 14 очков. Команда потерпела три поражения подряд.

Ранее эксперт Александр Бубнов назвал проблемы «Спартака» после поражения от «Уфы».