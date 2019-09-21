Мостовой считает, что Кононову пора уйти с поста главного тренера «Спартака»
- РИА Новости
«Мне кажется, и главному тренеру, и руководству пора признать, что не получилось. Сами по себе три поражения подряд не приговор. Игры нет — вот беда», — написал эксперт в своём Instagram.
Он также отметил, что «Спартак» является не первой командой, проигравшей в Уфе. Тем не менее он подчеркнул, что красно-белые практически не создавали моментов.
«Десять месяцев прошло — прогресса ноль», — резюмировал Мостовой.
«Спартак» на выезде уступил «Уфе» со счётом 0:1.
Подопечные Олега Кононова занимают седьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея 14 очков. Команда потерпела три поражения подряд.
Ранее эксперт Александр Бубнов назвал проблемы «Спартака» после поражения от «Уфы».