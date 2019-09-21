Бубнов назвал проблемы «Спартака» после поражения от «Уфы»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал поражение от «Уфы» в матче десятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У «Спартака» большие проблемы в атаке и средней линии, причём первые вытекают из вторых. Нет организации полузащиты, должного ведения игры, соответственно, нападение не получает должного обслуживания», — приводит слова эксперта Sportbox.

Он также отметил, что у спартаковцев очень низкая командная скорость, при подобных результатах главному тренеру Олегу Кононову не миновать отставки.

«В то же время не исключаю, что при наличии прогресса руководство возьмёт паузу до зимнего перерыва. Но тогда есть большой риск окончательно утвердиться в статусе середняка премьер-лиги, которым сегодня «Спартак» и является», — сказал Бубнов.

«Спартак» на выезде уступил «Уфе» со счётом 0:1.

ФК «Спартак» занимает седьмое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея 14 очков. Команда потерпела три поражения подряд.

Ранее Кононов заявил, что верит в победы «Спартака».