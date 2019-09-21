Кононов заявил, что верит в победы «Спартака»

Короткая ссылка
Главный тренер московского «Спартака» призывает игроков и болельщиков клуба не впадать в отчаяние из-за последних результатов команды.

«Верю, что будут победы. В любом случае будем бороться за каждую игру, за каждое очко, за каждую победу. Такой период у нас сейчас, который всем нужно перетерпеть вместе. Ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше!» — сказал Кононов после поражения от «Уфы» (0:1).

После десяти туров «Спартак» занимает седьмую строчку в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея 14 очков. Команда потерпела три поражения подряд.

Ранее сообщалось, что бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить