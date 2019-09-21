Кононов заявил, что верит в победы «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» призывает игроков и болельщиков клуба не впадать в отчаяние из-за последних результатов команды.

«Верю, что будут победы. В любом случае будем бороться за каждую игру, за каждое очко, за каждую победу. Такой период у нас сейчас, который всем нужно перетерпеть вместе. Ни в коем случае не отчаиваться, вставать с колен и двигаться дальше!» — сказал Кононов после поражения от «Уфы» (0:1).

После десяти туров «Спартак» занимает седьмую строчку в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея 14 очков. Команда потерпела три поражения подряд.

Ранее сообщалось, что бывшие футболисты и тренеры «Спартака» выступают за отставку Кононова.