Федерер рассказал о взаимоотношениях с Надалем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о взаимном уважении, которое существует между ним и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Если честно, мы отлично понимаем друг друга. Мне нравится то, что Рафа всегда открыт и честен в общении со мной. Мы очень уважаем друг друга. Не думаю, что мы являемся лучшими друзьями. У него есть друзья и получше, чем я, у меня тоже. Однако самое главное в наших отношениях — уважение. Мы становимся противниками, только когда выходим сражаться на корт», — цитирует Федерера Tennis World USA.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Роджер Федерер находится на третьей строчке, а Рафаэль Надаль — на второй.

Ранее сообщалось, что Маррей одержал первую победу в одиночном разряде на турнире ATP после операции.