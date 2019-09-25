Федерер рассказал о взаимоотношениях с Надалем

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Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о взаимном уважении, которое существует между ним и испанцем Рафаэлем Надалем.
Федерер рассказал о взаимоотношениях с Надалем
  • © Global Look Press

«Если честно, мы отлично понимаем друг друга. Мне нравится то, что Рафа всегда открыт и честен в общении со мной. Мы очень уважаем друг друга. Не думаю, что мы являемся лучшими друзьями. У него есть друзья и получше, чем я, у меня тоже. Однако самое главное в наших отношениях — уважение. Мы становимся противниками, только когда выходим сражаться на корт», — цитирует Федерера Tennis World USA.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов Роджер Федерер находится на третьей строчке, а Рафаэль Надаль — на второй.

Ранее сообщалось, что Маррей одержал первую победу в одиночном разряде на турнире ATP после операции.

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