Слуцкий считает, что Абрамович совершил революцию в футболе

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий считает, что российский владелец «Челси» Роман Абрамович совершил революцию в футболе, подняв игрокам зарплаты.

«Абрамович совершил революцию в футболе. Считаю, все молодые игроки должны быть ему благодарны, поскольку он изменил футбольный мир. Он первым поднял зарплаты футболистам, а сейчас каждый делает то же самое: ПСЖ, «Барселона», «Манчестер Сити». Он это начал, а сейчас все занимаются тем же», — заявил Слуцкий в эфире FOX Sports.

Роман Абрамович стал владельцем «Челси» в 2003 году. После его прихода клуб получил возможность приобретать звёзд мирового масштаба и начал бороться за победу в Английской премьер-лиге.

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