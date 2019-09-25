«Ювентус» победил «Брешию» в матче Серии А

Туринский «Ювентус» одержал победу над «Брешией» в матче пятого тура итальянской Серии А.

Встреча, прошедшая на стадионе «Марио Ригамонти», завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

«Брешия» забила первой. Уже на четвёртой минуте отличился Альфредо Доннарума. Победу «Ювентусу» принесли автогол Джона Чансельора и мяч Миралема Пяьнича.

В шестом туре «Ювентус» на своём поле примет СПАЛ, а «Брешия» на выезде сыграет с «Наполи».

Ранее сообщалось, что Хосеп Гвардиола возглавит «Ювентус» после окончания контракта с «Манчестер Сити».