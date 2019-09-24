СМИ: Гвардиола возглавит «Ювентус» после окончания контракта с «Манчестер Сити»

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Испанский специалист Пеп Гвардиола в будущем может стать главным тренером итальянского «Ювентуса».
СМИ: Гвардиола возглавит «Ювентус» после окончания контракта с «Манчестер Сити»
  • © Russell Hart, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Как сообщает The Athletic, Пеп Гвардиола возглавит «Ювентус» после окончания контракта с «Манчестер Сити». Договор испанца с британским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В настоящее время «Ювентусом» руководит итальянский специалист Маурисио Сарри, который возглавил команду в межсезонье.

Ранее СМИ назвали основных претендентов на пост главного тренера МЮ.

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