СМИ: Гвардиола возглавит «Ювентус» после окончания контракта с «Манчестер Сити»
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Как сообщает The Athletic, Пеп Гвардиола возглавит «Ювентус» после окончания контракта с «Манчестер Сити». Договор испанца с британским клубом рассчитан до лета 2021 года.
В настоящее время «Ювентусом» руководит итальянский специалист Маурисио Сарри, который возглавил команду в межсезонье.
Ранее СМИ назвали основных претендентов на пост главного тренера МЮ.