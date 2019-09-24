СМИ: Гвардиола возглавит «Ювентус» после окончания контракта с «Манчестер Сити»

Испанский специалист Пеп Гвардиола в будущем может стать главным тренером итальянского «Ювентуса».

Как сообщает The Athletic, Пеп Гвардиола возглавит «Ювентус» после окончания контракта с «Манчестер Сити». Договор испанца с британским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В настоящее время «Ювентусом» руководит итальянский специалист Маурисио Сарри, который возглавил команду в межсезонье.

Ранее СМИ назвали основных претендентов на пост главного тренера МЮ.