СМИ назвали основных претендентов на пост главного тренера МЮ

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На должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» претендуют итальянец Массимилиано Аллегри и француз Лоран Блан.
СМИ назвали основных претендентов на пост главного тренера МЮ
  • © Tano Pecoraro/Lapresse.Lapresse
  • globallookpress.com

Как сообщает Football-Italia со ссылкой на Tuttosport, в случае увольнения Уле-Гуннара Сульшера из «Манчестер Юнайтед» на должность главного тренера претендуют Массимилиано Аллегри и Лоран Блан. При нынешнем наставнике команда выдала худший старт в чемпионате за последние 27 лет.

Массимилиано Аллегри ушёл из «Ювентуса» по окончании прошлого сезона. Лоран Блан — экс-футболист МЮ. Француз является безработным с 2016 года, после того как покинул ПСЖ.

Ранее сообщалось, что МЮ начал переговоры по продлению контракта с Погба.

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