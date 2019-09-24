СМИ назвали основных претендентов на пост главного тренера МЮ

На должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» претендуют итальянец Массимилиано Аллегри и француз Лоран Блан.

Как сообщает Football-Italia со ссылкой на Tuttosport, в случае увольнения Уле-Гуннара Сульшера из «Манчестер Юнайтед» на должность главного тренера претендуют Массимилиано Аллегри и Лоран Блан. При нынешнем наставнике команда выдала худший старт в чемпионате за последние 27 лет.

Массимилиано Аллегри ушёл из «Ювентуса» по окончании прошлого сезона. Лоран Блан — экс-футболист МЮ. Француз является безработным с 2016 года, после того как покинул ПСЖ.

Ранее сообщалось, что МЮ начал переговоры по продлению контракта с Погба.