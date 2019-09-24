Пасека заменит Симакову в составе сборной России на ЧМ по спортивной гимнастике
Мария Пасека заменит в составе сборной России на чемпионате мира по спортивной гимнастике Ангелину Симакову, получившую травму.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Об этом сообщила старший тренер российской команды Валентина Родионенко, слова которой передаёт ТАСС.
Чемпионат мира пройдёт в Штутгарте с 4 по 13 октября.
Ранее сообщалось, что российская гимнастка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство.
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