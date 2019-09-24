Пасека заменит Симакову в составе сборной России на ЧМ по спортивной гимнастике

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Мария Пасека заменит в составе сборной России на чемпионате мира по спортивной гимнастике Ангелину Симакову, получившую травму.
Пасека заменит Симакову в составе сборной России на ЧМ по спортивной гимнастике
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщила старший тренер российской команды Валентина Родионенко, слова которой передаёт ТАСС.

Чемпионат мира пройдёт в Штутгарте с 4 по 13 октября.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство.

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