Пасека заменит Симакову в составе сборной России на ЧМ по спортивной гимнастике

Мария Пасека заменит в составе сборной России на чемпионате мира по спортивной гимнастике Ангелину Симакову, получившую травму.

© Алексей Филиппов

РИА Новости

Об этом сообщила старший тренер российской команды Валентина Родионенко, слова которой передаёт ТАСС. Чемпионат мира пройдёт в Штутгарте с 4 по 13 октября. Ранее сообщалось, что российская гимнастка Мария Харенкова сменила спортивное гражданство.