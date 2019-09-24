Пахноцкая считает, что в случае отстранения РУСАДА, россияне выступят на ОИ под нейтральным флагом

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая высказала мнение, что в случае признания организации не соответствующей кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) сборная России сможет выступить на предстоящей Олимпиаде-2020 в нейтральном статусе.
Пахноцкая считает, что в случае отстранения РУСАДА, россияне выступят на ОИ под нейтральным флагом
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

У нашей страны был опыт, когда РУСАДА было в статусе несоответствия. Сборная участвовала в Олимпиаде в Корее под нейтральным флагом. Как минимум этот опыт уже применим. На основании этого мы можем рассчитывать на нейтральный статус на следующих Олимпиадах в случае негативного развития событий», — приводит слова Пахноцкой «РБК».

23 сентября WADA инициировало ускоренное рассмотрение вопроса несоответствия РУСАДА из-за выявления расхождений между LIMS и данными, извлечёнными из московской лаборатории.

WADA дало РУСАДА и Министерству спорта России срок три недели начиная с 17 сентября, чтобы представить объяснения по поводу найденных несоответствий и ответить на ряд направленных в их адрес вопросов.

Ранее в WADA сообщили, что данные о положительных пробах удалены из базы московской лаборатории.

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