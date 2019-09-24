СМИ: Супруга Кокорина за год нарушила ПДД более 40 раз
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- РИА Новости
Как сообщает Mash, супруга Кокорина, передвигаясь на транспортном средстве мужа, за время его пребывания под стражей нарушила ПДД более 40 раз. По данным источника, общая сумма штрафов составила около 30 тыс. рублей. Футболист уже уплатил эти штрафы.
Александр Кокорин 17 сентября был освобождён из колонии №4 Белгородской области по УДО. Там он отбывал тюремный срок за участие в двух потасовках в центре Москвы в октябре 2018 года.
Ранее в «Зените» сообщили, что Кокорин сможет сыграть осенью в товарищеском матче.