«Амур» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ, выиграв матч с «Адмиралом»
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- РИА Новости
Встреча, которая состоялась на «Платинум Арене» в Хабаровске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
В составе «Амура» шайбы забросили Вячеслав Ушенин, Александр Горшков и Валерий Васильев. У «Адмирала» отличились Маркус Юнг и Константин Глазачёв.
После девяти поражений подряд на старте регулярного чемпионата КХЛ «Амур» одержал первую победу в сезоне.
Ранее сообщалось, что тренер ярославского «Локомотива» Мактавиш уволен с занимаемой должности.