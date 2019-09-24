«Амур» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ, выиграв матч с «Адмиралом»

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» одержал победу над «Адмиралом».

Встреча, которая состоялась на «Платинум Арене» в Хабаровске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Амура» шайбы забросили Вячеслав Ушенин, Александр Горшков и Валерий Васильев. У «Адмирала» отличились Маркус Юнг и Константин Глазачёв.

После девяти поражений подряд на старте регулярного чемпионата КХЛ «Амур» одержал первую победу в сезоне.

Ранее сообщалось, что тренер ярославского «Локомотива» Мактавиш уволен с занимаемой должности.