«Амур» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ, выиграв матч с «Адмиралом»

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур» одержал победу над «Адмиралом».
«Амур» одержал первую победу в новом сезоне КХЛ, выиграв матч с «Адмиралом»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

Встреча, которая состоялась на «Платинум Арене» в Хабаровске, завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Амура» шайбы забросили Вячеслав Ушенин, Александр Горшков и Валерий Васильев. У «Адмирала» отличились Маркус Юнг и Константин Глазачёв.

После девяти поражений подряд на старте регулярного чемпионата КХЛ «Амур» одержал первую победу в сезоне.

Ранее сообщалось, что тренер ярославского «Локомотива» Мактавиш уволен с занимаемой должности.

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