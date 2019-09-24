Тренер ярославского «Локомотива» Мактавиш уволен с занимаемой должности
- © официальный сайт ХК «Локомотив» (Ярославль)
Как сообщает официальный сайт клуба, канадец Крэйг Мактавиш более не является главным тренером «Локомотива». Специалист занимал эту должность с мая 2019 года.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Ардашев. В настоящее время «Локомотив» занимает предпоследнее место в Западной конференции, одержав три победы в восьми встречах.
Ранее сообщалось, что «Витязь» одержал волевую победу над «Локомотивом» в КХЛ.