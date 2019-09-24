Тренер ярославского «Локомотива» Мактавиш уволен с занимаемой должности

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Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» (Ярославль) уволил главного тренера Крэйга Мактавиша.
Тренер ярославского «Локомотива» Мактавиш уволен с занимаемой должности
  • © официальный сайт ХК «Локомотив» (Ярославль)

Как сообщает официальный сайт клуба, канадец Крэйг Мактавиш более не является главным тренером «Локомотива». Специалист занимал эту должность с мая 2019 года.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Ардашев. В настоящее время «Локомотив» занимает предпоследнее место в Западной конференции, одержав три победы в восьми встречах.

Ранее сообщалось, что «Витязь» одержал волевую победу над «Локомотивом» в КХЛ.

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