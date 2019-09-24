Тренер ярославского «Локомотива» Мактавиш уволен с занимаемой должности

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» (Ярославль) уволил главного тренера Крэйга Мактавиша.

Как сообщает официальный сайт клуба, канадец Крэйг Мактавиш более не является главным тренером «Локомотива». Специалист занимал эту должность с мая 2019 года.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Александр Ардашев. В настоящее время «Локомотив» занимает предпоследнее место в Западной конференции, одержав три победы в восьми встречах.

Ранее сообщалось, что «Витязь» одержал волевую победу над «Локомотивом» в КХЛ.