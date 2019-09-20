«Витязь» одержал волевую победу над «Локомотивом» в КХЛ
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Встреча, проходившая на «Арене-2000. Локомотив» в Ярославле, завершилась со счётом 3:2 в пользу «Витязя».
Счёт открыли хозяева матча. Шайбу забросил Антон Ландер. В начале второго периода Павел Кудрявцев удвоил преимущество «Локомотива». В концовке второго игрового отрезка Миро Аалтонен и Якуб Ержабек отличились с интервалом в 1,5 минуты и сравняли счёт. Победную шайбу в третьем периоде забросил Святослав Гребенщиков.
«Витязь» одержал шестую победу подряд в КХЛ.
Ранее сообщалось, что «Трактор» уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.