«Витязь» одержал волевую победу над «Локомотивом» в КХЛ

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» одержал победу над «Локомотивом».
«Витязь» одержал волевую победу над «Локомотивом» в КХЛ
  • © официальный сайт ХК "Витязь"

Встреча, проходившая на «Арене-2000. Локомотив» в Ярославле, завершилась со счётом 3:2 в пользу «Витязя».

Счёт открыли хозяева матча. Шайбу забросил Антон Ландер. В начале второго периода Павел Кудрявцев удвоил преимущество «Локомотива». В концовке второго игрового отрезка Миро Аалтонен и Якуб Ержабек отличились с интервалом в 1,5 минуты и сравняли счёт. Победную шайбу в третьем периоде забросил Святослав Гребенщиков.

«Витязь» одержал шестую победу подряд в КХЛ.

Ранее сообщалось, что «Трактор» уступил «Барысу» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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