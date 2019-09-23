ЦСКА одолел СКА в серии буллитов в регулярном чемпионате КХЛ

Московский ЦСКА по буллитам одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, завершилось со счётом 2:2.

В составе гостей дубль оформил Максим Шалунов. У петербургских армейцев также двумя заброшенными шайбами отметился Владимир Ткачёв.

В серии буллитов победу действующим обладателям Кубка Гагарина принёс точный бросок Линдена Вея.

В других матчах игрового дня череповецкая «Северсталь» разгромила рижское «Динамо» (6:1), а также ярославский «Локомотив» уступил «Йокериту» из Хельсинки (1:4).

Ранее «Трактор» проиграл «Нефтехимику» в регулярном чемпионате КХЛ.