ЦСКА одолел СКА в серии буллитов в регулярном чемпионате КХЛ

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Московский ЦСКА по буллитам одержал победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ЦСКА одолел СКА в серии буллитов в регулярном чемпионате КХЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Даничев

Основное время встречи, прошедшей в Санкт-Петербурге, завершилось со счётом 2:2.

В составе гостей дубль оформил Максим Шалунов. У петербургских армейцев также двумя заброшенными шайбами отметился Владимир Ткачёв.

В серии буллитов победу действующим обладателям Кубка Гагарина принёс точный бросок Линдена Вея.

В других матчах игрового дня череповецкая «Северсталь» разгромила рижское «Динамо» (6:1), а также ярославский «Локомотив» уступил «Йокериту» из Хельсинки (1:4).

Ранее «Трактор» проиграл «Нефтехимику» в регулярном чемпионате КХЛ.

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