«Трактор» проиграл «Нефтехимику» в регулярном чемпионате КХЛ
- @HCTraktor1947
Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 1:2.
В составе гостей отличились Мэтт Уайт и Александр Брынцев. Челябинский коллектив же ответил только шайбой Андрея Попова.
Таким образом, «Нефтехимик» прервал неудачную серию из четырёх матчей.
В следующей игре «Трактор» встретится с казанским «Ак Барсом», а «Нефтехимик» — с пекинским «Куньлунь Ред Стар».
Ранее «Сибирь» прервала шестиматчевую победную серию «Ак Барса» в КХЛ.