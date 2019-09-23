«Трактор» проиграл «Нефтехимику» в регулярном чемпионате КХЛ

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Челябинский «Трактор» потерпел поражение от нижнекамского «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Трактор» проиграл «Нефтехимику» в регулярном чемпионате КХЛ
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Встреча прошла в Челябинске и завершилась со счётом 1:2.

В составе гостей отличились Мэтт Уайт и Александр Брынцев. Челябинский коллектив же ответил только шайбой Андрея Попова.

Таким образом, «Нефтехимик» прервал неудачную серию из четырёх матчей.

В следующей игре «Трактор» встретится с казанским «Ак Барсом», а «Нефтехимик» — с пекинским «Куньлунь Ред Стар».

Ранее «Сибирь» прервала шестиматчевую победную серию «Ак Барса» в КХЛ.

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