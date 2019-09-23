«Сибирь» прервала шестиматчевую победную серию «Ак Барса» в КХЛ

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Новосибирская «Сибирь» обыграла казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Сибирь» прервала шестиматчевую победную серию «Ак Барса» в КХЛ
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Встреча прошла в Новосибирске и завершилась со счётом 4:2.

В составе хозяев хет-трик оформил Данил Романцев, а также отличился Евгений Чесалин. Казанцы ответили заброшенными шайбами Кирилла Петрова и Владимира Ткачёва.

Таким образом, победная серия подопечных Дмитрия Квартальнова, которая насчитывала шесть игр, была прервана.

В следующем матче «Сибирь» встретится с хабаровским «Амуром», а «Ак Барс» — с челябинским «Трактором».

Ранее дубль Вячеслава Войнова помог «Авангарду» обыграть «Куньлунь» в матче КХЛ.

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