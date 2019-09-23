ФИФА назвала победителя премии Пушкаша за самый красивый гол сезона

Нападающий венгерского «Дебрецена» Даниэль Жори получил награду имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

Жори был признан победителем за мяч в ворота «Ференцвароша».

Помимо 18-летнего форварда, на награду претендовали Лионель Месси («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт») и Матеус Кунья («РБ Лейпциг»).

Премия вручается ежегодно с 2009 года.

Ранее сообщалось, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан тренером года по версии ФИФА.