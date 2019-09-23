ФИФА назвала победителя премии Пушкаша за самый красивый гол сезона
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Жори был признан победителем за мяч в ворота «Ференцвароша».
Помимо 18-летнего форварда, на награду претендовали Лионель Месси («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт») и Матеус Кунья («РБ Лейпциг»).
Премия вручается ежегодно с 2009 года.
Ранее сообщалось, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан тренером года по версии ФИФА.