ФИФА назвала победителя премии Пушкаша за самый красивый гол сезона

Короткая ссылка
Нападающий венгерского «Дебрецена» Даниэль Жори получил награду имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
ФИФА назвала победителя премии Пушкаша за самый красивый гол сезона
  • AFP
  • © Marco Bertorello

Жори был признан победителем за мяч в ворота «Ференцвароша».

Помимо 18-летнего форварда, на награду претендовали Лионель Месси («Барселона»), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Эндрос Таунсенд («Кристал Пэлас»), Фабио Квальярелла («Сампдория»), Хуан Кинтеро («Ривер Плейт») и Матеус Кунья («РБ Лейпциг»).

Премия вручается ежегодно с 2009 года.

Ранее сообщалось, что наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп признан тренером года по версии ФИФА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить