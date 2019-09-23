Наставник «Ливерпуля» Клопп признан тренером года по версии ФИФА

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Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА).
Наставник «Ливерпуля» Клопп признан тренером года по версии ФИФА
  • globallookpress.com
  • © Han Yan/Xinhua

«Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19, а также занял второе место в Английской премьер-лиге, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

Ранее «Ливерпуль» стал первым клубом в истории, выигравшим шесть стартовых матчей АПЛ в двух сезонах подряд.

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