Наставник «Ливерпуля» Клопп признан тренером года по версии ФИФА
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«Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19, а также занял второе место в Английской премьер-лиге, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.
Ранее «Ливерпуль» стал первым клубом в истории, выигравшим шесть стартовых матчей АПЛ в двух сезонах подряд.
Congratulations, Jurgen Klopp 🙌— #TheBest 🏆 (@FIFAcom) September 23, 2019
Winner of #TheBest FIFA Men's Coach 2019 🏆#TheBest | #FIFAFootballAwardspic.twitter.com/H9Qzlc2DHJ