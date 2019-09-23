Наставник «Ливерпуля» Клопп признан тренером года по версии ФИФА

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп признан лучшим тренером по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

«Ливерпуль» под руководством немецкого специалиста стал победителем Лиги чемпионов сезона-2018/19, а также занял второе место в Английской премьер-лиге, отстав от «Манчестер Сити» на два очка.

Ранее «Ливерпуль» стал первым клубом в истории, выигравшим шесть стартовых матчей АПЛ в двух сезонах подряд.