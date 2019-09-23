Хоккеист Малкин: хочу всем доказать, что со мной ещё не покончено

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что он ещё способен вернуться на свой высший уровень.

«Я хочу доказать всем, что со мной ещё не покончено. Хочу показать всё: катание, ведение шайбы, голы, игру в защите, на вбрасываниях. Просто хочу вернуться на свой высший уровень, никаких сомнений», — приводит слова Малкина РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

По его мнению, «Питтсбург» — отличная команда, которая ещё может несколько раз выиграть Кубок Стэнли. Он также заявил, что хочет получать удовольствие от игры.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Вместе с коллективом из Питтсбурга он трижды одерживал победу в Кубке Стэнли.

Ранее хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с футболистом Уэйном Руни на матче MLS.