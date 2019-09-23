Хоккеист Малкин: хочу всем доказать, что со мной ещё не покончено
- Gettyimages.ru
- © Andy Devlin/NHLI
«Я хочу доказать всем, что со мной ещё не покончено. Хочу показать всё: катание, ведение шайбы, голы, игру в защите, на вбрасываниях. Просто хочу вернуться на свой высший уровень, никаких сомнений», — приводит слова Малкина РИА Новости со ссылкой на Associated Press.
По его мнению, «Питтсбург» — отличная команда, которая ещё может несколько раз выиграть Кубок Стэнли. Он также заявил, что хочет получать удовольствие от игры.
Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Вместе с коллективом из Питтсбурга он трижды одерживал победу в Кубке Стэнли.
Ранее хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с футболистом Уэйном Руни на матче MLS.