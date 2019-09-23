Хоккеист Малкин: хочу всем доказать, что со мной ещё не покончено

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин считает, что он ещё способен вернуться на свой высший уровень.
Хоккеист Малкин: хочу всем доказать, что со мной ещё не покончено
  • Gettyimages.ru
  • © Andy Devlin/NHLI

«Я хочу доказать всем, что со мной ещё не покончено. Хочу показать всё: катание, ведение шайбы, голы, игру в защите, на вбрасываниях. Просто хочу вернуться на свой высший уровень, никаких сомнений», — приводит слова Малкина РИА Новости со ссылкой на Associated Press.

По его мнению, «Питтсбург» — отличная команда, которая ещё может несколько раз выиграть Кубок Стэнли. Он также заявил, что хочет получать удовольствие от игры.

Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Вместе с коллективом из Питтсбурга он трижды одерживал победу в Кубке Стэнли.

Ранее хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин встретился с футболистом Уэйном Руни на матче MLS.

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