ВФЛА погасила задолженность перед IAAF

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) погасила все долги перед Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).
ВФЛА погасила задолженность перед IAAF
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы рабочей группы IAAF по восстановлению ВФЛА Руне Андерсена.

ВФЛА была отстранена IAAF в ноябре 2015 года после расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). С тех пор российские легкоатлеты вынуждены выступать в нейтральном статусе. 

Выплата долга в размере $3,22 млн являлась одним из требований для восстановления ВФЛА. Тем не менее 23 сентября на конгрессе IAAF было принято решение продлить отстранение российской организации.

Ранее глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин отреагировал на решение IAAF продлить отстранение.

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